publié le 07/05/2019 à 05:21

Quel est le lien entre la disparition des éléphants et un frigo ? En réalité, un rapport publié lundi 6 mai a montré que la principale cause de la disparition des espèces, c'est notre alimentation et notre façon de la produire : avec trop de pesticides, trop de terres polluées, trop de forêts coupées et surtout trop de gaspillage. En effet, un tiers des aliments produits sur la planète va directement à la poubelle.



Alors que chez nous, en Europe, c'est ce qu'on ne termine pas dans notre assiette que l'on jette, en Afrique en revanche, le gaspillage est au niveau des agriculteurs : la moitié des aliments, céréales, fruits et légumes sont perdus car il y a très peu de moyens pour les conserver. Par exemple, après qu'un producteur de mangues a fait sa récolte, s'il n'arrive pas à trouver des clients tout de suite, il va devoir jeter ses fruits, faute de moyens pour les stocker.

Une chambre froide solaire pour mieux conserver

Dysmus Kisilu, un jeune ingénieur en énergie renouvelable au Kenya a mis au point une sorte de chambre froide solaire. Les agriculteurs qui ont besoin de stockage lui envoient un SMS et des algorithmes trouvent le frigo le plus proche. L'entreprise peut même envoyer un camion réfrigéré.

Ça peut sembler tout bête mais en vendant mieux leur récolte, les agriculteurs utilisent moins d'eau, polluent moins, et la pression sur la nature est moins forte. Dysmus a reçu, il y a quelques mois, le prix innovation de la fondation Bill Gates. 3.000 agriculteurs utilisent déjà ses frigos et ont réduit leurs pertes de 90%.