Réseaux sociaux : pourquoi des femmes changent-elles leur photo de profil en noir ?

publié le 16/04/2020 à 16:30

Vous avez sûrement remarqué que certaines des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, avaient troqué leur photo de profil habituelle pour un fond noir. Loin d'être une sorte de nouveau défi de confinement, cela signifie qu'elles ont pris part au "black-out féminin" ce 15 avril. Il s'agit d'un mouvement qui dénonce les violences faites aux femmes.

À travers ces bulles noires en guise de photo, se cache un message dénonciateur. "Votre photo de profil devra disparaître et être remplacée par un carré noir. Ainsi nous pourrons avoir une vue de ce que pourrait être le monde sans femme", précisent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement.

Le mouvement qui a principalement pris en Belgique, a traversé la frontière jusqu'à arriver sur les toiles françaises. Facebook, Instagram et Twitter notamment, ont vu leurs utilisatrices se parer de noir lors de cette journée. "Le 15 avril, à 19h30 711 participations... le 15 mai encore plus nombreuses !", peut-on lire sur la page de l'événement. En effet, cette mobilisation devrait se tenir désormais tous les 15 du mois, c'est du moins ce qu'espèrent les organisateurs.

Les violences conjugales en hausse depuis le début du confinement

Et si les initiatives pour dénoncer les violences faites aux femmes se multiplient, c'est parce qu'en ces temps de confinement, les violences conjugales augmentent. Le quotidien de ces femmes violentées prend une tournure extrêmement difficile depuis qu'elles sont confinées 24 heures sur 24 avec leur bourreau.

Depuis le début du confinement, les appels au 17 pour dénoncer des violences conjugales, ont augmentés de 30%, selon le ministère de l'Intérieur. Le numéro 114, initialement prévu pour les personnes malentendantes avait été "ouvert" aux femmes victimes de violences, afin qu'elles puissent alerter de leur situation via messages. En un mois, le 114 a reçu plus de 300 SMS de femmes dénonçant des violences. quant au 3919, le numéro d'écoute Femmes Violences Info qui fut quelques temps indisponible, il est de nouveau fonctionnel et a par ailleurs pris en charge plus de 2.230 appels la semaine passée.