publié le 15/04/2020 à 21:00

Depuis les débuts du confinement, les signalements de faits de violences conjugales ont augmenté de 30% partout en France. Plus que jamais, les victimes ont besoin d'être accompagnées, aidées et conseillées. C'est pourquoi l'association En avant tou(te)s a développé un nouvel outil : un tchat en ligne disponible 7 jours sur 7, de 10h à 21h.

Disponible sur le site commentonsaime.fr dédié à l'éducation à l'amour et à la sexualité, il est tenu par des personnes professionnelles de l'accompagnement des victimes de violences conjugales. Le projet est soutenu financièrement par la Fondation des Femmes et appuyé par la Fédération nationale solidarité femmes qui administre elle-même la ligne d'écoute du 3919. Le tchat, anonyme, gratuit et sécurisé se veut un complément de ce numéro de téléphone, très sollicité depuis le début du confinement.

En parallèle de ces outils, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs pour assurer aux femmes victimes de violences conjugales l'aide dont elles ont besoin. Des points de signalements ont notamment vu le jour dans les centres commerciaux ou dans les pharmacies, et toute victime peut alerter les autorités en envoyant un SMS au 114. Pour toute situation d'urgence, le numéro de téléphone à contacter reste celui de la police, le 17. Il est aussi possible de contacter les forces de l'ordre via la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr.