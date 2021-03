publié le 09/03/2021 à 19:35

Dans son nouveau roman, Instagrammable, qui sort ce mercredi 10 mars aux éditions Grasset, Éliette Abécassis décrit de façon inédite une génération née au début des années 2000, victime de la dépendance et de la violence induites par les réseaux sociaux.

"Ceux qui m'ont inspirée, ce sont mes deux enfants et j'ai l'impression à un moment donné de les perdre parce qu'ils ont basculé dans ce monde d'Instagram et des réseaux sociaux et qu'ils ont été happés", explique-t-elle au micro de RTL Soir en expliquant avoir l'impression qu'"ils évoluaient dans un monde avec ses règles, ses codes et ses langages qui n'étaient plus les miens".

"Je n'arrivais même plus à dialoguer avec eux parce que je n'avais pas ce langage", affirme Éliette Abécassis qui estime qu'"on est tous victimes de cet envoutement et de cette addiction qu'il faudrait arriver à questionner". En évoquant son roman, l'autrice souligne que "c'est une vraie histoire et en même temps, derrière cette histoire, il y a un sujet très sérieux qui est la fascination et l'addiction qu'ont nos adolescents pour Instagram et qu'est-ce qu'on peut faire pour les sortir de là".

"Å travers ces réseaux sociaux, où il peut y avoir du harcèlement et du chantage dont sont victimes les adolescents, cela peut virer au drame comme ce qui s'est passé aujourd'hui (à Argenteuil ndlr)", regrette également Éliette Abécassis.