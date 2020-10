Réseaux sociaux : Facebook, Instagram... Pourquoi en sommes-nous accros ?

publié le 20/10/2020 à 05:55

La France compte 38 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, soit plus de 60 % de la population. Depuis qu'ils sont entrés dans nos vies, difficile pour certains de s'en passer. Facebook, Instagram, Twitter et autres plateformes, ces réseaux sociaux nous obsèdent au point de nous rendre parfois accros. Des addictions aux effets néfastes, comme l'altération du lien avec les autres, le manque de sommeil, ou encore la baisse de notre réflexion… Comment expliquer cette emprise ? "On est fait pour s'entendre" fait le point.



Les réseaux sociaux nous suivent partout. Que ce soit sur nos smartphones, nos ordinateurs, ou nos tablettes, l'accès en devient de plus en plus simplifiée. Mais bien plus qu'une application disponible partout, c'est l'architecture même de ces sites qui nous absorbe. "C'est un phénomène mondial, les réseaux sociaux sont faits pour nous faire réagir, explique Dominique Boullier, spécialiste du numérique. Nous pousser à réagir, encore et toujours, au gré de l'actualité défilante sur nos écrans, presque instantanément… Une emprise amplifiée par ces fameuses notifications, qui apparaissent à n'importe quel moment et nous rappellent la présence des réseaux sociaux, même lorsque l'on est à table ou entre amis.

À ces envies de réagir s'ajoute aujourd'hui l'envie chez les jeunes de produire du contenu. S'afficher, gérer son image au travers de ces réseaux sociaux, devenir de petits médias, voilà une activité qui prend du temps et nécessite une présence constante. Initialement crées pour rassembler, ces réseaux sociaux voir leurs fonctions évoluer. "On oublie aujourd'hui ce qui en faisait les avantages avant" témoigne Jérôme Colombain, journaliste. Et si ces réseaux sociaux assouvissent également un besoin voyeur, observer l'autre, ils permettent aussi à la jeune génération de se couper du cocon familial parfois pesant. Mais l'utilisation est parfois telle qu'elle brouille totalement leur rapport direct aux autres… Alors, comment trouver le juste milieux ?

- Dominique Boullier, linguiste, spécialiste du numérique, professeur de sociologie à Sciences Po.

- Michaël Stora, psychologue, psychanalyste, co fondateur de l'OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

- Jérôme Colombain, journaliste, spécialiste des technologies numériques.