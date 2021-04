Dîners clandestins : que risquent les organisateurs et les participants ?

publié le 05/04/2021 à 16:21

Une enquête est ouverte sur les dîners parisiens aussi luxueux que clandestins. Un reportage de M6 montrait l'infiltration d'une journaliste dans ces cercles très privés, sans masque ni geste barrière. Le marchand d'art Pierre-Jean Chalençon, soupçonné d'être l'organisateur d'une des soirées affirme avoir dîné avec "un certain nombre de ministres". Il s'est finalement retracté à travers son avocat qui plaide l'humour.

Blague ou pas, ce genre de réunions est bel et bien interdit. Toutefois, l'infraction est compliquée à catégoriser. C'est une entorse aux règles anti-covid, ce qui est passible d'une amende de 135 euros, mais il n'y a pas de délit spécifique dans la loi en cas d'ouverture d'un établissement recevant du public pendant cette période de couvre-feu. Aucun outil juridique n'a été créé.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui" et pour "travail dissimulé". Le premier motif est passible d'un an d'emprisonnement. Il reste tout de même très compliqué à démontrer juridiquement dans ce cas. Il faut prouver qu'il y avait un danger immédiat d'une blessure grave pour les participants, en l'occurrence un risque de contamination et que le gérant savait qu'il y avait des personnes contaminées parmi sa clientèle. On se trouve face à un vide juridique.