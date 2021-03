Plan de réouverture des restaurants : "On a le code mais pas la conduite", dit un restaurateur

publié le 17/03/2021 à 07:21

Nous ne savons pas quand nous allons retrouver nos restaurants mais comment. Le gouvernement propose un plan en trois étapes de quatre semaines chacune pour la réouverture des hôtels, bars et restaurants. Alain Fontaine, chef propriétaire du restaurant Le Mesturet à Paris et président de l’Association française des maîtres restaurateurs, était l'invité de RTL Matin ce mercredi 17 mars.

Ce plan "existe. Il nous donne une méthode. Ça veut dire qu'on a le code (de la route, ndlr) mais pas encore la conduite. Ça va prendre encore du temps, c'est bien le problème. C'est à partir de la date de réouverture qu'on va pouvoir calculer", explique-t-il. Selon Alain Fontaine, "c'est important d'avoir la méthode, ce qui va être le plus important c'est d'avoir la date. On est content. Le gouvernement a quand même insisté sur le fait que les aides allaient se poursuivre et c'est important".

Cette réouverture, qui va s'étaler avec une jauge de 50% ne sera peut-être pas rentable pour tous les établissements. "C'est la question parce que vous avez des établissements dont le modèle économique ne pourra pas s'adapter à cette réouverture progressive", poursuit le restaurateur.

Le QR code obligatoire pour recenser les clients, "est intéressant quand même. Pour le gouvernement, ce QR code va permettre de sécuriser les clients. Ça prend 2 minutes, le restaurateur n'est pas encombré par ça. C'est très important cette traçabilité, ça a fait ses preuves dans d'autres pays", dit-il.