Coronavirus : Bruno le Maire très prudent sur une réouverture le 15 mai

publié le 04/04/2021 à 15:56

Lors de son allocution mercredi 31 mars, Emmanuel Macron avait avancé l'idée d'une réouverture des restaurants et des bars le 15 mai, lorsque cette nouvelle vague épidémique serait passée.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 4 avril, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a estimé que "c'est la situation sanitaire et le développement de la vaccination qui dicteront le calendrier." "Si à la mi-mai les conditions sanitaires sont remplies, nous verrons quels types d'activités pourront reprendre", explique-t-il encore.

Ce dimanche midi, près de 9 millions de Français avaient reçu une première dose de vaccin et 3 millions la seconde dose. La campagne de vaccination a donc été accélérée depuis quelques jours, notamment avec l'ouverture de vaccinodromes. De quoi assurer une sortie de crise à la fin du printemps ? "Je pense qu'il est sain et responsable ne serait-ce que d'un point de vue psychologique de fixer un calendrier pour les Français et les restaurateurs. Le grand mérite du calendrier c'est que ça nous oblige tous à travailler."

Quelles modalités pour la réouverture des restaurants ?

Interrogé sur les modalités qui accompagneront la réouverture des restaurants, Bruno le Maire est resté vague : "Nous avons commencé avec le ministre des PME, Alain Griset, à travailler sur le calendrier de sortie, les mesures d'accompagnement. Nous avons avec le ministre du numérique, Cédric O., commencé à regarder comment nous pourrions utiliser le QR code dans notre application. Je ne peux pas anticiper sur le résultat des discussions, mais le fait d'avoir un calendrier de sortie nous force à voir quel serait le bon protocole. Le maître mot doit être d'anticiper, qu'on ne se retrouve pas le 15 mai sans être prêt".