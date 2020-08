Rentrée scolaire : "Il faut réaffirmer le droit à l'éducation", plaide un expert

publié le 31/08/2020 à 11:06

Crise sanitaire oblige, les salles de classes ont été peu fréquentée ces derniers mois, le retour en classe n'ayant été contraint qu'à partir du 22 juin après plusieurs mois sans cours. Les élèves retournent en cours ce mardi 1er septembre, mais le risque d'absentéisme demeure, selon Marc Vanneson, directeur général du cercle de réflexion sur l'éducation et la jeunesse Vers le Haut.

"On a, pour la première fois dans notre pays, donné l'impression que l'école était facultative pendant plusieurs semaines", regrette Marc Vanneson, pour qui il existe aujourd'hui "un gros risque" que des jeunes, notamment lycéens, ne voient plus de raisons à se rendre en cours. "Il faut réaffirmer le droit à l'éducation et l'obligation de se former. Ça va être un sacré défi", présage-t-il.

Ces risques de décrochage et d'absentéisme sont amplifiés par les discours entourant la crise sanitaire et la reprise de l'épidémie, selon le représentant de Vers le Haut : "Le risque, c'est que certains prennent la situation sanitaire comme prétexte pour se retirer. Il faut réaffirmer que les jeunes ont globalement été peu touchés par la maladie, mais très touchés par les restrictions. Le coronavirus peut priver du goût et de l'odorat, mais il peut aussi priver des jeunes de leur droit à l'éducation."

Des inégalités accrues ?

L'autre grande inconnue de cette rentrée 2020, c'est le retard pris par les élèves après ces mois d'absence. Une donnée qui pourrait creuser les inégalités entre les élèves : "En temps normal, avec les vacances scolaires, un mois de retard s'accumule dans les apprentissages. Ça monte jusque 4 mois chez les enfants issus de milieux populaires ou qui ne parlent par exemple pas français chez eux".

Pour Marc Vanneson, l'heure est venue de s'adapter "en fonction de chaque jeune" et remettre en cause si nécessaire "le diktat du programme scolaire qui est très fort dans notre culture française. Il existe des établissement scolaires où enseignants et parents s'entendent avec l'élève sur des objectifs adaptés. C'est l'approche qu'il faut adopter".