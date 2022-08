Rentrée scolaire 2022 : 3.000 enseignants manquent à l'appel

J-9 avant la rentrée scolaire et cette question : y aura-t-il suffisamment de profs pour tous les élèves ? C'est en Île-de-France et dans les académies de Versailles et de Créteil que la pénurie se fait le plus sentir. Face à l'urgence, l'Éducation nationale organise même des jobs dating. Mais cela risque de ne pas suffire car c'est plusieurs milliers d'enseignants qu'il manque.

Il manque 3.000 fonctionnaires de l'Éducation nationale, des enseignants de primaire, de collège et de lycée, en particulier en Île-de-France. Allemand, lettres modernes, Physique-Chimie, c'est dans ces matières qu'il manque le plus de profs, tout comme en maths : 478 postes non pourvus cette rentrée. Pour éviter que les élèves ne se retrouvent seuls face à un tableau noir, le gouvernement embauche des contractuels dans des jobs dating géants.

Suffisamment pour boucher les trous. "C'est un secret au moins aussi bien gardé que celui des codes nucléaires", lâche un syndicaliste. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, promet qu'il y aura un enseignant devant chaque classe. "Un adulte peut-être, mais pas un enseignant", peste un autre représentant de profs, qui pointe du doigt l'inexpérience de ces contractuels. Certains d'entre eux seront embauchés cette semaine, formés de lundi 29 à mercredi 31 août et devant les élèves dès le jeudi 1er septembre.

