Entre 3 et 16 ans, un enfant doit obligatoirement être scolarisé. Mais vous pouvez décider de lui enseigner l'école à la maison. Celui-ci-suivra alors un cursus d'instruction au sein de la famille. C'est ce que l'on appelle couramment "l'école à la maison". Si vous respectez le règlement mis en place et que votre enfant correspond aux critères prédéfinis, alors vous pouvez être aidés financièrement.

Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir envoyé l'autorisation d'instruction dans la famille à la Caisse d'allocations familiales (Caf) pour bénéficier des allocations familiales. Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d'enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont versées tous les mois.

Vos droits diffèrent selon que votre enfant est inscrit en classe réglementée du CNED ou non. Si votre enfant n'est pas inscrit dans une classe réglementée et que ce dernier est instruit dans la famille, alors vous ne pouvez pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). L'enfant ne pourra pas non plus bénéficier de la bourse de collège ou de la bourse de lycée.

Si l'enfant est inscrit dans une classe réglementée

Si votre enfant est inscrit dans une classe réglementée et qu'il est instruit dans la famille, vous pouvez bénéficier de trois aides financières. Premièrement, vous pouvez faire valoir vos droits pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Elle est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle permet de vous aider à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.

Deuxièmement, vous pouvez faire valoir vos droits pour bénéficier de bourse de collège. C'est une aide versée aux responsables, c'est-à-dire aux personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève au sens de la législation sur les prestations familiales ou élève majeur autonome financièrement d'un collégien. Pour en bénéficier, vos ressources annuelles ne doivent pas dépasser des plafonds, selon le nombre d'enfants que vous avez à charge. Pour l'année scolaire 2022-2023, les montants de la bourse des collèges sont 35€, 98€ ou 153€ par trimestre. Si vous y avez droit, vous devez faire la demande entre la rentrée scolaire et le 20 octobre 2022 (ou le 31 octobre si votre enfant est inscrit au CNED).

Troisièmement, vous pouvez prétendre à une bourse de lycée. Celle-ci est une aide accordée, sous condition de ressources, aux responsables : personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève au sens de la législation sur les prestations familiales ou élève majeur autonome financièrement d'un lycéen. Son montant varie en fonction des ressources et des charges.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants au CNED dans le cadre de leur scolarité en école primaire, au collège ou au lycée, 4 options s’offrent à vous : la classe complète réglementée, la classe complète libre, les cours à la carte réglementés et les cours à la carte libres.

