Combien coûte une rentrée scolaire en fonction du niveau scolaire de votre enfant ?

Alors qu'une partie des familles françaises reçoivent aujourd'hui un coup de pouce significatif avec le versement de l'allocation de rentrée scolaire, les associations alertent sur la hausse de la facture. Ainsi, le coût de la rentrée scolaire en sixième aurait augmenté de 4,25 % cette année selon une étude de Familles de France.

Les parents ont déboursé un coût total estimé à 208 €. Papeterie, stylos, affaires de sport, de nombreux produits augmentent et coûtent plus cher. En cinq ans, la rentrée coûte donc 14 euros de plus. Dans le détail, cette étude démontre que ce sont les articles de sport qui augmentent, avec +4% en moyenne, et même +12% dans les supermarchés, où la hausse est la plus importante.

Selon La Confédération Syndicale des Familles (CSF), le budget se stabilise sur les années de collège avec un budget de 357,87 euros en 4e selon cette même source. Les budgets décollent à nouveau à l'entrée en 2nd. Les élèves qui entrent en 2nd général devront débourser 414,87 euros. Quant à ceux qui entrent en 2nd Bac pro industriel, le budget grimpe à 703,24 euros. CSF se base non pas sur une étude de prix mais sur une étude d'usage calculée grâce à 150 réponses de ménages français.

Une enquête de la Fage révèle que la rentrée scolaire représente un coût de 2.527 euros pour les étudiants en études supérieures. Un chiffre qui marque une évolution inédite de 7,38% par rapport à 2021. Cependant, il faut noter que la Fage distingue les frais de rentrée et les frais de la vie courante.

Les modalités de versement d'une allocation de rentrée scolaire

Comme chaque année, les familles les plus modestes vont être soutenues pour faire face aux nombreuses dépenses liées à la rentrée scolaire. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée ce mardi 16 août à l'ensemble des familles concernées. Un premier versement a déjà été effectué pour les habitants de Mayotte et de La Réunion le 2 août dernier.

L'allocation de rentrée scolaire est versée aux familles ayant au moins un enfant à charge, âgé de 6 ans à 18 ans. Pour en bénéficier, les foyers ne doivent pas dépasser un plafond de ressources, déterminé par le nombre d'enfants à charge. Au mois de septembre, les familles concernées toucheront uniquement le montant de la revalorisation, c'est-à-dire les 4% supplémentaires.

Son montant est situé dans une fourchette entre 392 et 428 € par enfant, selon les revenus des parents. Ce à quoi s'ajoutera une aide exceptionnelle de 100 €, plus 50 euros par enfant, versée au mois de septembre aux ménages les plus modestes. Cette prime provient de la loi sur le pouvoir d'achat adoptée début août 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info