publié le 29/08/2019 à 14:02

Il faut le reconnaître, chercher un moyen de garde pour ses enfants relève souvent du casse-tête, et peut représenter du stress, surtout à l'approche de la rentrée scolaire et de la reprise du travail.

Plusieurs systèmes existent, revient ensuite aux parents d'opter pour celui qui leur semble le plus adapté, que ce soit en terme de coût, de praticité ou de confort pour l'enfant. S'ils souhaitent privilégier les structures collectives, ils peuvent se tourner vers les crèches, mais attention, les places y sont rares. Il faut s'y prendre à l'avance et bien souvent passer par la case liste d'attente.

Ces établissements gérés par les municipalités, les départements ou même des entreprises privées accueillent des bébés de 2 mois jusqu'à 3 ans, certaines poussant même jusqu'à 4. Des subventions peuvent être alloués aux parents en fonction de leurs revenus.

Des crèches parentales ou familiales

Il existe également des crèches parentales, où les parents se regroupent et gardent tour à tour les enfants, qui ne doivent pas être plus de 20. La présence d'une personne qualifiée (puéricultrices ou spécialistes de la petite enfance) est obligatoire. Là aussi, des aides financières sont octroyées selon les revenus du foyer.

Si les parents souhaitent un accueil plus personnalisé, ils peuvent se tourner vers une crèche familiale. Celle-ci regroupe un réseau d'assistantes maternelles encadrées par une directrice de crèche, et qui n'accueillent pas plus de trois enfants en même temps, chez elles. Il est également possible de se faire aider financièrement si vous optez pour ce mode de garde.

Les assistantes maternelles agréées

Si c'est une garde individuelle qui est favorisée, la solution la plus répandue est de faire garder son enfant par une assistante maternelle agréée. Une alternative qui coûterait en moyenne 119 euros par mois, aides déduites, selon une enquête Yoopies dévoilée par RTL ce jeudi 29 août. L'assistante maternelle peut soit accueillir votre enfant chez elle, ou dans une MAM (Maison d'Assistant Maternel).

Garde à domicile, individuelle ou partagée

La garde partagée peut également être une solution. Pour cela, deux familles doivent se mettre d'accord pour employer une nounou à domicile, une façon de faire des économies en divisant le salaire et les charges. Les enfants sont gardés dans l'un des deux domiciles, à la convenance des parents. C'est l'alternative à la "nounou" à domicile, directement employée par les parents et qui travaille chez eux. Un mode de garde qui se révèle onéreux, même si l'on peut bénéficier d'aides de la CAF et/ou de réductions d'impôts.

Jeune homme ou fille au pair

Enfin, les parents peuvent toujours faire appel à un jeune homme ou une jeune fille au pair. Mais cela implique sa présence au quotidien. En échange du gîte et du couvert, cette personne, le plus souvent de nationalité étrangère, s'occupe des enfants. Il faut également prévoir une somme correspondant à son argent de poche.