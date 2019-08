publié le 29/08/2019 à 06:13

Faire garder ses enfants par une assistante maternelle agréée coûte trois fois moins cher en France qu'en Europe. Après déductions des aides, nous sommes sans conteste le pays européen le moins cher pour la garde d'enfant individuelle, grâce au mode d'accueil des assistantes maternelles et aux subventions de la Caisse d'allocations familiales (CAF), selon une enquête Yoopies dévoilée par RTL.

Aides déduites, faire garder son enfant coûte 119 euros par mois en moyenne. Une assistante maternelle en France gagne en moyenne 511 euros par mois par enfant, mais il faut déduire les aides de la CAF, qui peuvent aller jusqu'à 450 euros. 119 euros par mois, c'est six fois moins cher qu'en Suisse (743 euros) et trois fois moins qu'au Royaume-Uni (376 euros).

Une assistante maternelle coûte en moyenne 3,52 euros de l'heure par enfant en France. Néanmoins, il existe des disparités selon les régions. La Corse est la région la plus chère (4,44 euros de l'heure), suivie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'Île-de-France (près de 4 euros de l'heure), où il y a une pénurie de nounous. À l'inverse, les Pays de la Loire et la Normandie sont les régions les moins chères, avec respectivement 3,16 euros et 3,22 euros par heure et par enfant.