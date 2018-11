publié le 24/08/2018 à 10:15

Pour beaucoup de parents, c'est la croix et la bannière. Alors que la France compte 2,3 millions d'enfants de moins de 3 ans, il n'existe que 436.000 places en crèche. Seuls 19% des bambins de 0 à 3 ans parviennent donc à trouver une place.



D'autant plus que tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Certains disposent de plus de structures d'accueil que d'autres. Alors qu'à Lille, près de la moitié des demandes de placement en crèche sont satisfaites, seulement un enfant sur 6 trouve une place dans certains départements parisiens.

Le nombre de projets de crèches validés en 2017 était pourtant en hausse de 52% par rapport en 2016, selon les chiffres de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). Plus de 30.000 places supplémentaires devraient également être créées d'ici 2022.

1. Commencer les recherches le plus tôt possible

L'important est de s'en préoccuper tôt. Très tôt. Dès le sixième mois de grossesse, il est conseillé de procéder à sa pré-inscription en crèche, qu'elle soit publique ou privée. Afin de maximiser les chances d'obtenir une place, postulez dans plusieurs établissements autour de chez vous ou de votre lieu de travail. Il est très risqué de tout miser sur une unique crèche.



Tout est une affaire de motivation : relancez à plusieurs reprises la mairie de votre ville ou la direction de la crèche pour vous tenir au courant de l'avancée de votre dossier. Et par la même occasion, prouver votre détermination. Logiquement, vous aurez plus de chances d'obtenir une place en septembre, puisque les enfants de 3 ans font leur rentrée en maternelle et désemplissent les crèches.



Enfin, un simple oubli peut être fatal : dans les jours qui suivent la naissance de votre enfant, confirmez votre inscription dans la crèche retenue, sinon votre place sera attribuée à quelqu'un d'autre.

2. Connaître les critères de sélection

Le dossier à remplir pour demander une place en crèche est plus ou moins fourni. Il est important de se renseigner rapidement auprès de votre mairie ou directement auprès de la crèche sur les critères à remplir et les documents à fournir pour déposer une candidature en bonne et due forme.



Ces paramètres diffèrent selon chaque ville, voire chaque crèche. Ils sont généralement énoncés dans les règlements intérieurs des établissements, que vous pouvez vous procurer en ligne. Certains critères peuvent jouer en faveur de votre dossier, comme le fait d'avoir un autre enfant déjà placé en crèche, des jumeaux ou si les deux parents travaillent à temps plein.



Il faudra tout donner dans la lettre de motivation, qui est souvent demandée. C'est le moment de montrer que cette place en crèche vous est indispensable et que ce mode de garde est le plus adapté à votre foyer. N'hésitez pas à décrire en détails votre situation familiale et professionnelle (sans tomber dans le mélodramatique).

3. Penser aux alternatives

Il n'y a pas que la crèche municipale. N'oubliez pas de vous intéresser aux autres types de crèche, où des places seront peut-être plus faciles à décrocher. L'inscription dans ce type de structure se fait auprès de la direction de l'établissement.



Les crèches associatives sont gérées par des associations. L'accueil des enfants peut-être assuré par des professionnels de la puériculture, ou par des associations de parents (c'est le cas des crèches parentales).



Les crèches d'entreprises ou inter-entreprises peuvent également être une bonne alternative. Celles-ci accueillent les enfants du personnel d'un ou plusieurs employeurs, au sein du lieu de travail ou à proximité. Renseignez-vous auprès de votre employeur, qui peut se charger de vous réserver une place dans ce type structure. Bien qu'elles soient privées, elles peuvent être en partie financées par la Caisse d'allocations familiales, et coûtent donc le même prix que les crèches municipales.