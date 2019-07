Rentrée 2019 : l'heure du choix des spécialités pour les Secondes

publié le 04/07/2019 à 13:54

Fini le choix entre S, ES et L, place aux spécialités. En vue du nouveau baccalauréat de 2021, les élèves de Seconde doivent choisir 3 spécialités parmi les 12 enseignements proposés. Une première. Ces enseignements, à raison de 4 heures chacun, seront suivis en complément du tronc commun.

Concrètement, les élèves ont dû effectuer un premier choix de 4 ou 5 spécialités avant le conseil de classe du deuxième semestre. Parmi celles-ci, ils doivent maintenant en conserver trois. Puis, au terme de leur Première, les élèves devront ne conserver que deux de ces spécialités pour la Terminale. Le troisième enseignement abandonné à la fin de la Première fera l'objet d'une évaluation écrite en fin d'année.

Tous les lycées ne proposent pas toutes les spécialités. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est engagé à ce que chaque établissement propose au moins 7 spécialités. Les élèves pourront postuler à une option absente de leur lycée.

Nouveaux enseignements

Toutes les options sont présentes dans chaque académie, disséminées "par bassin de formation". "Afin de revitaliser les établissements éloignés ou moins attractifs, certains enseignements de spécialité moins courants ou très demandés y sont installés", précise le ministère.

On essaye de nouvelles choses en mixant des disciplines. Pierre Mathiot, auteur du rapport "Baccalauréat 2021", sur RTL en décembre 2018.





Ces douze spécialités sont les suivantes : "arts", "biologie-écologie", "histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques", "humanités-littérature-philosophie", "langues-littératures et cultures étrangères", "littérature et langues et cultures de l'Antiquité", "mathématiques", "numérique-sciences informatiques", "physique-chimie", "sciences de la vie et de la Terre", "sciences de l'ingénieur", "sciences économiques et sociales".

Vers un nouveau bac

En plus de ces trois enseignements obligatoires, les élèves de Seconde pourront choisir un enseignement optionnel. Il occupera 3 heures par semaine durant l'année de Première. Il s'agit des enseignements "arts", "éducation physique et sportive" (en plus du tronc commun), "langues et cultures de l'Antiquité" (latin ou grec), une troisième langue vivante et des enseignements technologiques optionnels pour les élèves de Première technologique.



Ces options s'inscrivent dans une modification des épreuves du baccalauréat 2021. Les deux spécialités feront l'objet d'une épreuve écrite et d'un oral. Cet oral, de 20 minutes, sera divisé en deux parties : un projet, adossé à un ou aux deux enseignements de spécialité et un échange devant deux professeurs.



Avec les épreuves écrite et orale anticipées de français passées en fin de Première et l'épreuve écrite commune de philosophie, ces épreuves représenteront 40 % de la note finale. Nouveauté du baccalauréat 2021, le contrôle continu représentera les 60 % restants de la note.

Lycée : le programme scolaire 2019 - 2020 Crédit : RTL