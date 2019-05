publié le 23/05/2019 à 04:08

C'est une nouveauté de cette édition 2019 du baccalauréat. Alors qu'habituellement, les candidats de Pondichéry, en Inde, sont les premiers à plancher, ce sont ceux d'Amérique du Nord qui ont ouvert le bal, mardi 21 mai.



Les lycéens habitant en métropole commenceront quant à eux leur marathon des écrits à partir du lundi 17 juin, et ce jusqu'au 24 juin. Les dates des épreuves orales et pratiques sont, elles, fixées par les recteurs dans chaque académie.

Comme toujours, les élèves ont démarré par l'épreuve de philosophie. Parmi les thématiques du programme étudié durant l'année, on retrouve la culture, la raison, l'art ou encore le réel. Pour cette édition 2019 du baccalauréat, les futurs bacheliers ont le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Les premiers candidats à se frotter à l'épreuve ont ainsi eu affaire à Kant, Aristote et Freud.

Série L

Sujet 1 : Y a-t-il en nous quelque chose qui échappe à la culture ?

Sujet 2 : La perception peut-elle être objective ?

Sujet 3 : Explication du texte extrait de Théorie et pratique de Kant (1793)

Série ES

Sujet 1 : La connaissance de l'histoire est-elle utile à l'action présente ?

Sujet 2 : Tous les échanges sont-ils profitables ?

Sujet 3 : Explication du texte extrait d'Éthique à Eudème, d'Aristote.

Série S

Sujet 1 : Avons-nous besoin d'art ?

Sujet 2 : La raison suffit-elle à connaître le réel ?

Sujet 3 : Explication du texte extrait de Malaise dans la civilisation, de Freud (1930)