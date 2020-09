publié le 28/09/2020 à 16:28

À 1.900 mètres d'altitude, 30 à 50 centimètres de neige sont tombés. L'épaisseur bloque actuellement les moutons dans le secteur du col du Glandon. "Les bêtes sont bloquées et n'avaient pas accès à l'herbe. Elles n'avaient pas la possibilité de s'alimenter", explique Pierre-Yves Bonivard, le maire de Saint-Colomban-des-Villards. Une opération a dû être menée pour nourrir les bêtes.

"L'objectif de l'éleveur c'était de les ramener le plus bas possible, à proximité des routes. Une fois qu'ils étaient à proximité des routes, on a réussi à faire monter du fourrage pour alimenter les animaux", relate l'édile.

Pierre-Yves Bonivard revient également sur les chutes de neige, impressionnantes pour un mois de septembre. "Autant d'épaisseur c'est quand même assez rare. La dernière expérience qu'on a, c'est en 1974, où il avait neigé le 23 septembre. La neige arrive avec plus d'un mois d'avance", affirme-t-il.