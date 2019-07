Religion : qu’est-ce que le Vendredi saint ?

publié le 19/04/2019 à 05:41

Cinquième jour de la Semaine sainte, le Vendredi Saint constitue l'une des dates les plus importantes de l'année liturgique pour les catholiques du monde entier puisqu'il correspond à la crucifixion puis la mort de Jésus-Christ. Mais alors, que s'est-il réellement passé selon les écrits bibliques?

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté par l'armée romaine et remis aux mains du gouverneur de Judée, Ponce Pilate, qui prononce sa condamnation sous la pression de la foule qui ordonnait sa mise à mort. Accusé de s'être proclamé roi des Juifs, Jésus est soumis à diverses humiliations sur le chemin de son exécution durant lequel il porte seul une lourde croix ainsi qu'une couronne d'épines qui lui a été enfoncée sur la tête.

Lors du Vendredi saint, en souvenir de la souffrance endurée par le Christ, les fidèles revivent chacune des 14 étapes de sa mort, appelées "stations", qu'ils symbolisent par un chemin de croix. Une prière est alors prononcée à chaque étape, depuis la condamnation à mort de Jésus (première station) jusqu'à sa mise au tombeau (quatorzième station). L’office du Vendredi saint, appelé "célébration de la Passion du Seigneur", est centré sur la proclamation du récit de la Passion.

Il n’y a donc pas de Messe du Vendredi saint, car l’Église est en deuil et il n’y a pas de consécration ce jour-là. La communion est donnée aux fidèles avec des hosties consacrées la veille, c’est pourquoi on appelle l’office du Vendredi saint, "messe des Présanctifiés" et non "messe du Vendredi saint".

Durant le Vendredi saint, les catholiques sont appelés au jeûne, qui consiste à se priver de nourriture, en mémoire du sacrifice de Jésus. Les églises catholiques ont également pour coutume de voiler leurs crucifix et ce, jusqu'à la veillée pascale du Samedi saint, la veille de Pâques.