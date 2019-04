Religion : à quoi correspond la messe des Rameaux ?

publié le 14/04/2019 à 07:26

Les catholiques vont vivre l'un des moments les plus importants de leur année liturgique. Ce dimanche 14 avril a lieu la messe des Rameaux, qui correspond pour eux à l’entrée dans la Semaine sainte. Les prêtres qui célèbrent cette messe sont vêtus d'une aube rouge, couleur de la gloire royale et du sang versé par le Christ.

Mais historiquement, que s'est-il passé selon les écrits de la Bible? Six jours avant la fête de Pâques qui correspond à sa résurrection, Jésus est venue à Jérusalem où la foule l’a acclamé lors de son entrée dans la ville. Les fidèles ont pris soin de tapisser le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur. C'est de là qu'est venue l’appellation "messe des Rameaux".



Lors de ce sixième dimanche de la période du Carême, des branches de buis sont bénies en mémoire de l’entrée triomphale de Jésus. Ces rameaux sont ensuite remis aux fidèles avant l'entrée en procession. La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les branches de rameaux bénis, pour en orner les croix dans les maisons.