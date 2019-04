publié le 17/04/2019 à 17:29

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame est intervenu, lundi 15 avril, au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. Deux jours après le drame, ce mercredi, la messe chrismale qui devait se tenir à Notre-Dame, aura finalement lieu dans l'église Saint-Sulpice (VIe arrondissement à Paris), à 18h30.



Selon nos informations, Brigitte Macron y sera présente. L'église Saint-Sulpice est la plus grande église de Paris après Notre-Dame, pouvant contenir au moins 2.000 personnes. Un écran géant sera dressé sur le parvis, pour ceux qui ne pourront entrer à l'intérieur.

Lors de cette messe, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, y "consacre le saint chrême (huile utilisée dans certains sacrements, ndlr) et bénit l'huile des malades et l'huile des catéchumènes" (adultes recevant le baptême, ndlr), indique le diocèse. "Les évêques et tous les prêtres renouvellent leur engagement".

Quant à la messe de Pâques, qui a habituellement lieu à Notre-Dame, elle se tiendra, dimanche à l'église Saint-Eustache (Ier arrondissement), avec Mgr Aupetit.