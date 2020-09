publié le 25/09/2020 à 15:40

On appelle cela les relations pansements. Après une séparation douloureuse, si certains choisissent la solitude, le réconfort amical, le refuge dans le travail, les sorties ou les voyages, d'autres se remettent en couple sans prendre le temps de faire le deuil de celui qui prend fin.

Peut-on véritablement oublier quelqu'un dans les bras d'une autre personne ? Ces relations pansements aident-elles à penser la blessure de la rupture ? Ces nouvelles histoires ont-elles un avenir ? "On est fait pour s'entendre" a décidé d'en parler.

Comme le souligne Alain Héril, psychanalyste, "il est normal de chercher à cicatriser les anciennes relations. Et quoi de mieux que d'être auprès d'une autre personne. C'est naturel, mais ça ne produit pas une relation suffisante et équilibrée. Nous sommes dans un stress post-traumatique". Alors comment faire quand le fantôme de l'ancienne relation est encore présent ?

Faire son deuil pour avancer

La rupture est une blessure narcissique. On se sent délaissé et les relations pansements soulagent. Mais si elles n'ont souvent pas un avenir très clair, c'est avant tout parce que nous nous mentons à nous-même. Audrey, auditrice RTL, témoigne : "Je me disais "on va essayer" mais ce n'était jamais mieux. On se fait du mal à soi, et on fait surtout du mal aux autres. On a l'impression d’être méchant, alors qu'on ne veut pas faire de mal".

Une malhonnêteté inconsciente, qui nécessite avant tout de faire son deuil de l'ancienne relation. Une étape cruciale dans le processus de guérison. "Si les relations pansements, indéniablement, réparent, il faut réussir à faire soi-même son deuil, pour pouvoir aimer de nouveau" continue Alain Héril.

Ces relations pansements ne marchent donc pas pour oublier l'ancienne. Elles peuvent être utiles, mais sont entachées de malhonnêteté. Un travail sur nous-même est nécessaire avancer. Pour ça, le temps est un allié de poids, tout comme nos amis ou nos familles. Et qui sait, le hasard fait parfois bien les choses...

Invités

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute.



- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine.