Héritage : pourquoi de nombreuses familles se déchirent-elles ?

L'apaisement tient parfois à un objet, une montre, une photo… La perte d'un être proche est toujours douloureuse, d'autant plus quand elle s'accompagne par la suite d'un déchirement familial. "Les non-dits créent rapidement des blessures à la suite d'un décès, explique Maître Vincent Chauveau, notaire. Il faut savoir s'exprimer de son vivant pour mettre à plat les relations entre toutes les personnes concernées".

Si l'héritage est aussi dérangeant et souvent tabou au sein des familles, c'est qu'il concerne presque systématiquement des questions d'argent. "Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime avec l'argent", estime Nicole Prieur. La philosophe souligne "qu'on a toujours peur de parler d'argent, au risque de se lancer dans des règlements de compte".

Pour éviter aux familles de se déchirer, rien n'est plus important que de pouvoir expliquer paisiblement ce qui sera donné à chacun, afin de ne pas créer d'effet de surprise. "En cas de conflits de famille, le temps reste un allié", fait remarquer Maître Chauveau. Et Nicole Prieur d'ajouter, "on espère qu'à travers ce qui nous est légué, on comble ce qu'on n'a pas pu recevoir de la part du proche décédé, il y a une grande valeur symbolique qui parfois prend le pas sur les puissantes relations familiales".

Invités

- Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute.



- Maître Vincent Chauveau, notaire. Président du premier réseau national de notaires « Notaires office » et fondateur du réseau Notaires au cœur des familles (www.notaires-ncf.fr). Auteur du premier jeu de société sur l’héritage « Maka7famille » : quand hériter devient un jeu d’enfants.