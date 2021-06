Anxieux, obsessionnel, paranoïaque, agressif ou encore narcissique... Que ce soit au sein de notre famille, de nos amis, ou de notre milieu professionnel, nous connaissons tous quelqu'un avec qui il n'est pas toujours simple d'interagir. Comment composer avec les personnalités difficiles ? C'est la question que se pose Flavie Flament et leurs invités dans On est fait pour s'entendre.



Une personnalité difficile se définie comme "une personnalité qui nous pose des problèmes, qui nous contrarie, qui crée du stress, de la souffrance ou encore de l'inquiétude", explique Christophe André, psychiatre. Pour autant, "il est important de vérifier si elle est comme ça avec tout le monde, et pas simplement avec nous, et surtout si ce comportement dure depuis longtemps", insiste de son côté François Lelord, psychothérapeute.

Pour composer avec ce type de personne, la solution miracle n'existe pas. "Il faut les accompagner, les comprendre, percevoir leur souffrance, et s'organiser pour ne pas déclencher de la méfiance, de la colère ou tout autre sentiment qui pourrait nuire à cette personne et à nous-même", conseille François Lelord.

Accepter la personnalité de l'autre, mais ne pas se laisser guider, dépasser, et trouver une manière d'interagir. "Il faut réussir à communiquer, mais seulement quand la pression ou la crise est redescendue", souligne Christophe André. Sans juger, sans agresser l'autre, il faut expliquer ce qui dérange et ce qui pourrait changer". Battre le fer quand il est froid, avec beaucoup de communication pour envisager une relation la plus sereine possible.

Invités

- Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles émotionnels. Co auteur avec François Lelord du livre '' Les nouvelles personnalités difficiles '' chez Odile Jacob.



- François Lelord, psychiatre et psychothérapeute. Co auteur avec Christophe André du livre '' Les nouvelles personnalités difficiles '' chez Odile Jacob.