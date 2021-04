Régionales : comment concilier le Tour de France et la tenue du deuxième tour ?

publié le 15/04/2021 à 12:13

C'est une problématique directement liée au report des élections régionales et départementales les dimanches 20 et 27 juin. Est-il possible d'organiser en même temps la tenue du scrutin et une étape du Tour de France ? En effet, la Grande Boucle se tiendra du samedi 26 juin, avec le départ à Brest, jusqu'au dimanche 18 juillet, date de l'arrivée sur les Champs-Élysées.

La deuxième étape de la plus grande course cycliste au monde est donc au cœur des débats puisqu'elle aura lieu le même jour que le deuxième tour des élections. Reliant Perros-Guirec à Mûr-de-Bretagne, dans les Côtes d'Armor, cette étape fait paniquer plusieurs élus bretons qui estiment qu'il est impossible de faire son devoir démocratique et d'accueillir le Tour de France en même temps.

Et pour cause, l'organisation de ces deux événements n'est pas du tout complémentaire. La venue du Tour de France oblige en effet les municipalités et les départements à bloquer certaines routes et sécuriser certains quartiers.

Vers une annulation de l'étape ?

Le maire de Perros-Guirec, Erven Léon, tire la sonnette d'alarme en disant que "certains ne pourront pas aller voter car la situation est trop contraignante" tandis que la maire de Paimpol fait savoir que tous les bureaux de vote de sa commune figurent sur le parcours du Tour de France. Un vrai casse-tête pour les autorités puisqu'il faudra donc soit aller voter entre 8h et 11h le matin, soit entre 16h et 20h l'après-midi alors que la concentration de votants est à éviter en période de crise sanitaire.

La commune de Paimpol n'est pas la pire configuration qui combine le passage du Tour de France et la tenue des élections régionales et départementales puisque le sénateur Les Républicains des Côtes d'Armor, Alain Cadec, a expliqué au journal Le Point que "le pire sera pour la ville d'arrivée, Mûr-de-Bretagne, qui sera bloquée de 13h30 à 18h".

Selon le directeur de la course cycliste, Christian Prudhomme, il est impossible de déplacer cette étape puisque c'est l'ensemble du Tour de France qui serait décalé, avec son lot de complications comprenant les réservations d'hôtels et les publicités. Pour y remédier, les préfets de Bretagne et des Côtes d'Armor ont donc tout simplement proposé que cette étape ne se tienne pas et devienne un jour de repos.