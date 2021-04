Régionales : pourquoi Jean Castex veut décaler d'une semaine le scrutin

publié le 13/04/2021 à 14:45

Les élections régionales auront bien lieu au mois de juin. 56% des maires qui ont été consultés y sont favorables. Mais Jean Castex pourrait annoncer un décalage d'une semaine, comme l'a annoncé Richard Ferrand le président de l'Assemblée nationale sur RTL. Elles se dérouleraient les 20 et 27 juin.

Le chef du gouvernement devrait l'annoncer ce mardi 13 avril aux députés. Pourquoi Jean Castex veut décaler le second tour du scrutin ? Pour des raisons sanitaires. Une semaine de décalage, "c'est une semaine de vaccination en plus. Et donc plus de Français protégés", fait valoir l'entourage du premier ministre.

Il y a aussi un aspect pratique. En décalant le premier tour au 20 juin, cela laisse plus de temps aux communes pour se préparer, respecter les règles sanitaires ou trouver des assesseurs.

Un monsieur ou madame "élections" bientôt nommé ?

D'ailleurs, Matignon confirme qu'un monsieur ou une madame "élections" sera bien nommé dans les prochains jours. Jean Castex ne révèlera pas son identité aujourd'hui mais il devrait s'agir d'un préfet. Il sera chargé de répondre à toutes les questions des élus et il sera l'interlocuteur privilégié des communes qui réclament un soutien de l'État.

Cette décision découle aussi d'une raison politique. Les candidats auront sept jours supplémentaires pour se faire connaitre et tenter de susciter l'intérêt des Français alors que la crise sanitaire écrase tout.

Enfin, cette option permet en quelque sorte de ne pas humilier François Bayrou ou Richard Ferrand qui réclamaient un report du scrutin. Jean Castex donne raison aux partisans d’un maintien des dates en juin et à ceux d’un report, en décalant d'une semaine. Une sorte de "en même temps" à la sauce régionales.