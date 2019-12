Les infos de 18h - Réforme des retraites : Macron prêt à lâcher du lest sur l'âge pivot

publié le 18/12/2019 à 18:51

Pour la première fois depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron est prêt à lâcher du lest. Le chef de l'État a en effet fait savoir, via un communiqué de l'Élysée ce mercredi 18 décembre, qu'il envisageait "une amélioration possible autour de l'âge pivot". Mais il ne prend toujours pas directement la parole sur le sujet.

"Nous sommes ouverts à bâtir un compromis", avait pour sa part déclaré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur le plateau de BFMTV mardi 17 au soir. Les négociations se poursuivent encore. Et s'il s'est dit prêt à discuter sur l'âge d'équilibre, le président de la République reste lucide et ne s'imagine pas une de sortie de crise avant Noël.

C'est le Premier ministre Édouard Philippe et le nouveau Haut-commissaire aux retraites Laurent Pietraszewski qui poursuivent les discussions à Matignon avec les syndicats et le patronat.

Si certains syndicats restent fermes et réclament le retrait de la réforme, d'autres comme l'Unsa sont plus ouverts. À la sortie de la réunion de travail du jour, Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, a expliqué avoir mis sur la table un "cocktail de mesures" et avoir senti "une fenêtre de discussions qui pourrait s'ouvrir pour concrétiser une solution alternative".

Du côté du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a proposé "une mesure d'âge qui prenne en compte les différents parcours des individus", sans vouloir transiger sur le principe d'âge d'équilibre, mais assurant pouvoir travailler "sur les modalités".

