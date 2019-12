Réforme des retraites : qui est concerné et à partir de quand ?

publié le 11/12/2019 à 15:15

On en sait désormais beaucoup plus sur la réforme des retraites que le gouvernement va présenter au Parlement. Édouard Philippe a présenté ce mercredi 11 décembre les tenants et les aboutissants du texte. "Nous avons choisi de ne rien changer [pour les générations] qui sont à moins de 17 ans de la retraite", a expliqué le Premier ministre.

Pour les salariés du privé, ce sera la génération 1975 qui doit partir en retraite en 2037, qui sera la première concernée. La génération 2004, qui aura 18 ans en 2022, sera la première à entrer directement dans le nouveau système.

Pour les travailleurs nés entre 1976 et 2003 inclus, "la première partie de carrière, jusqu'en 2025, sera calculée sur l'ancien système." Le Premier ministre a par ailleurs affirmé que les droits déjà acquis seraient conservés à "100 %". La génération 1975, la première concernée par la réforme, "aura encore 70 % de sa retraite calculée sur l'ancien système."

Des dérogations persisteront

Édouard Philippe a indiqué que les "métiers usants" pourront partir "deux ans plus tôt". Les pompiers, policiers, gendarmes et personnel pénitentiaire conserveront leurs dérogations actuelles.

Le futur système universel de retraite maintiendra l'âge légal de départ à 62 ans, mais créera un "âge d'équilibre" à 64 ans en 2027, avec "un système de bonus-malus", a affirmé Édouard Philippe. "Pour atteindre l'âge d'équilibre de 64 ans en 2027, il nous faudra mettre en place un système de bonus-malus qui incitera les Français à travailler plus longtemps". Autrement dit, les Français pourront partir dès 62 ans, mais cela baissera leur pension de retraite.