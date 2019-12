publié le 11/12/2019 à 14:09

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'injustice de la réforme des retraites, dont le premier ministre Édouard Philippe a dévoilé les principaux points ce mercredi 11 décembre.



"Injuste et inéquitable". Voici les mots que le chef de file de la France insoumise a employés pour qualifier les annonces d'Édouard Philippe.

"Macron vient d'instaurer la retraite à 64 ans. Ceux qui ont 15 ans sont condamnés au système par point. Les autres sont jetés dans un labyrinthe illisible et piégeux. Les retraites des grands patrons et les privilèges des assurances privées sont maintenus. Injuste et inéquitable."

Quelques jours auparavant, Jean-Luc Mélenchon réagissait aux déclarations du Premier ministre au lendemain de la grande mobilisation : "S'il faut réformer, il faut réformer pour que l'on puisse partir plus tôt et dans des conditions de vie dignes", estimait le président du groupe LFI à l'Assemblée.

