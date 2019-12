et Léa Stassinet

publié le 19/12/2019 à 09:10

"Sans mesure d'âge il n'y aura pas de sauvetage des retraites". Invitée sur RTL ce jeudi 19 décembre, Valérie Pécresse s'est montrée alarmiste, évoquant "un trou entre 9 et 17 milliards d'euros dans la caisse des retraites" à terme. Pour la présidente de la région Ile-de-France, "il faut reculer l'âge de la retraite, c'est une nécessité".

Si elle avait été à la manœuvre de cette épineuse réforme, Valérie Pécresse "aurait été beaucoup plus favorable "à un report de l'âge légal" du départ à la retraire. Une mesure selon elle "beaucoup plus franche" que celle de l'âge pivot. "Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, l'âge pivot n'est pas efficace et cela peut faire des retraités pauvres à la fin, des gens qui choisiront de partir à 62 ans avec une retraite minorée", explique-t-elle.

La présidente de Libres ! estime cependant qu'il ne faut "absolument pas" retirer ce paramètre de la réforme. "Si vous retirez la mesure d'âge, il n'y a plus de réforme, il n'y a plus de sauvetage des retraites", conclut Valérie Pécresse.