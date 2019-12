publié le 08/12/2019 à 19:40

C’est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux jeudi dernier. On y voit trois hommes portant des tenues anti-émeutes, cassés une vitrine, tapant dans des murs et s’enfuyant après leur forfait. Des images qui semblent provenir d’une vidéo surveillance. Une vidéo postée depuis un compte privé avec ce message : "On va avoir droit à des fausses casses pour mieux tabasser des manifestants."

Des policiers ont-ils donc sciemment cassé des vitrines à Paris le 5 décembre ? C'est totalement faux et la vidéo a vite été débusqué par le site CheckNews, qui à remarquer qu'elle avait été préalablement posté par l’antenne persane de la BBC. Il s’agirait de policiers Iraniens filmés le 3 décembre dernier, mais même en Iran, cette vidéo fait débat.

En France, elle a donc été utilisée afin de discréditer la police et alimenter les rumeurs de policiers casseurs.

➡️ Il y a quand même plusieurs (gros) indices qui montrent que ça ne se passe pas en #France :

🔸 L'uniforme des policiers n'est pas un uniforme français

🔸 La date en haut à droite est issue du calendrier persan : 1398/08/26 soit le 17 novembre 2019 (1/2) https://t.co/pj0i9IH1oz — FAKE Investigation (@FAKE_Investiga) December 5, 2019

Cette rumeur n'est pas nouvelle

Cette rumeur n’est pas nouvelle, on en a beaucoup parler au moment des manifestations des gilets jaunes l’année dernière. Depuis qu’il y a des manifestants , de la casse et des CRS dans la même rue, on accuse les forces de l’ordre de manipuler les casseurs pour discréditer les contestataires. Souvent exagérées, des policiers déguisés ont pourtant été filmés lors de rassemblements afin de se fondre et d’arrêter, notamment des Black Blocs.

En décembre 2018, au pic des manifestations violentes de "Gilets jaunes", la police nationale se fend d’un tweet expliquant, je cite : "Comme dans toute manifestation, les policiers en civil procèdent discrètement à des interpellations et renseignent sur les mouvements du cortège". Il n’y a donc pas organisation de la casse par la police mais camouflage pour arrêter les plus radicaux. Donc, attention au vidéo attrapée du coin de l’œil sur les réseaux.