INVITÉE RTL - Réforme des retraites : "Ce gouvernement doit céder", affirme Mathilde Panot

Vers une quatrième journée de mobilisation. Les syndicats organisent un nouveau mouvement social le samedi 11 février. Ils ont aussi annoncé une journée de manifestation prévue le 16 février.



Une décision saluée par Mathilde Panot. Invitée de RTL ce jeudi 9 février, la présidente des députés LFI a assuré qu'il "faut continuer la mobilisation et ce gouvernement doit céder". Quant aux blocages, la députée LFI a annoncé que "s’il y a des blocages et que les salariés le décident, nous iront les soutenir".





Sur le front de la bataille parlementaire, Mathilde Panot estime que son groupe ne pratique pas de l'obstruction parlementaire. Sur les quelque 20.000 amendements déposés, LFI en a présenté environ 13.000. Quant aux milliers d'amendements déposés, la députée indique que "c'est une manière d’insister sur la non justification des réformes (...) Nous voulons être maîtres du temps".



