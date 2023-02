Les syndicats n'entendent pas diminuer la contestation contre la réforme des retraites. Alors que la troisième journée de mobilisation est prévue ce samedi 11 février, les partenaires sociaux ont programmé une nouvelle journée de grève le jeudi 16 février. Ce jour n'a pas été choisi au hasard et cette date correspond à la veille de la fin des débats à l'Assemblée nationale.

Une intersyndicale surprise s'est tenue ce mercredi pour annoncer ce nouveau rendez-vous, et ce, avant même de connaître l'ampleur du prochain rassemblement. Les huit syndicats ont décidé d'anticiper et poursuivent leur stratégie commune d'opposition à la réforme.

Des membres de la CFTC ont expliqué à RTL que le plus important était "d'occuper le terrain, maintenir la pression sans fatiguer pour autant les opposants au projet". La suite serait déjà programmée.

Selon les informations de RTL, les syndicats ont imaginé une nouvelle journée de grève le mardi 7 mars, au lendemain de l'entrée du texte au Sénat. Si rien ne change au niveau du texte, le rythme pourrait s'intensifier et se durcir comme le souhaiterait la CGT.

