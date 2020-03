Réforme des retraites : le 49.3, une aubaine pour la CFDT et l'UNSA

02/03/2020

Les deux Laurent (Berger et Escure : CFDT et UNSA) se sont appelés ce weekend, pour mettre au point leur stratégie. Ils pourraient même être amenés à signer une tribune en commun dans les prochains jours. Le 49.3 est une aubaine pour eux... Les deux syndicats peuvent imposer leur desiderata et sortir du conflit en disant qu'ils ont amélioré le texte grâce au dialogue.

C'est en tout cas ce que Berger et Escure aimeraient qu'on retienne à l'issue de cette réforme : il y a ceux qui discutent et ceux qui s'opposent. Et ils ont pu faire avancer certaines de leurs idées, car le texte qui va passer au 49.3 est un texte "amendé", ça veut dire que ce n'est plus la première version incomplète.

En tout, il y a eu plus de 180 modifications dont toute une série écrites en violet ou en bleu et qui reprennent certaines des demandes de la CFDT et de l'UNSA, des demandes qui passent sans faire l'objet de discussions.

La CGT et FO toujours opposés

Vous avez l'amendement numéro 9.740 qui prend en compte les 2 à 3 millions de Français qui consacrent plus de 20 heures par semaine à s'occuper d'un proche, pour que ça puisse ouvrir des points. Vous avez "la clause à l'italienne" qui prévoit que ceux qui sont nés après 1975 et qui seront sur les deux systèmes de retraite, bénéficient de la règle la plus avantageuse. Pareil sur les points accumulés par les mères dès le premier enfant ou pour les pensions de réversion.

Disons qu'avec ce 49.3 amendé, le gouvernement respecte les engagements qu'il avait pris auprès des syndicats réformistes lors des réunions à Matignon. Ça redonne de la valeur à ces rencontres et ça valide la stratégie de dialogue des syndicats réformistes.

Il y aura sans doute une nouvelle journée de mobilisation cette semaine, surement ce mardi 3 mars. Les syndicats comme la CGT ou FO sont toujours figés dans leur opposition. Mais ont-ils encore les forces pour monter les braseros et relancer une grève massive ? Et surtout, avec quelle victoire possible au bout ?