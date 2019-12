et Cassandre Jeannin

publié le 09/12/2019 à 08:24

Cet après-midi, Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn livreront les résultats des concertations sur la réforme des retraites après une dernière rencontre avec les partenaires sociaux. Selon nos informations, plusieurs leaders de syndicats ne s'y rendront pas, notamment Philippe Martinez, de la CGT. "La seule chose que l'on attend c'est la prise en compte de la mobilisation et qu'on ne fera par le système par point", indique Laurent Brun.

Dans un second temps, le secrétaire général de la CGT-Cheminots souhaiterait une négociation "dans le cadre du système actuel pour savoir à quel âge on estime juste de partir en retraite, avec quel niveau de pension. La CGT a des propositions. Nous demandons que le socle soit le départ à 60 ans et qu'on puisse financer les départs anticipés par le biais de cotisations supplémentaires", précise le syndicaliste.

Laurent Brun n'anticipe "pas tout de suite" 6 mois de conflit, il "espère que le gouvernement sera plus intelligent que ça et ne reproduira pas les erreurs de prédécesseurs en restant droits dans leurs bottes."