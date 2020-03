et Marie-Pierre Haddad

La CGT et FO ont claqué la porte de la conférence de financement, chargée de trouver des alternatives à l'âge pivot. "Ce gouvernement refuse le débat en nous expliquant qu'il a raison tout seul, je ne vois pas comment on peut continuer à discuter dans ces conditions", a déclaré le chef de file de la confédération, Philippe Martinez, au départ d'une manifestation à Marseille.

Qu'en est-il de la CFDT ? Laurent Berger avait fixé l'âge pivot comme étant "une ligne rouge" à ne pas franchir dans la réforme des retraites. Invité de RTL Soir ce mercredi 4 mars, le numéro 1 de la confédération estime que cette conférence de financement a encore une utilité. "On ne renoncera jamais à essayer de trouver des solutions qui soient bonnes pour les travailleurs, déclare-t-il. On va rester pour se battre".

Laurent Berger invite "le gouvernement à prendre ses responsabilités", notamment en ce qui concerne l'épineuse question de la pénibilité. "C'est à lui d'imposer au Medef, les choses (...) On va aller au bout de la discussion et on poussera nos idées jusqu'au bout", a-t-il ajouté.