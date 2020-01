publié le 24/01/2020 à 07:01

Une large majorité des Français voit la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuivre. Selon le dernier baromètre BVA Opinion, réalisé pour un collectif de médias dont RTL, 70% des Français pensent que le mouvement va perdurer, contre 29% qui estiment qu'il va s'arrêter. Une opinion partagée par toutes les catégories de population et toutes les tranches d'âge.

Sur cet échantillon de 1.005 personnes interrogées du 22 au 23 janvier 2020, seule une minorité pense que les réformes menées en matière économique jusqu’à présent ont un impact positif sur la France. En effet, quand on interroge les Français sur l’impact des réformes menées depuis le début du quinquennat, 45% estiment que la situation s’est détériorée.

On retrouve derrière ce constat, majoritairement les populations qui sont hostiles à Emmanuel Macron comme les employés et ouvriers (57%), les sympathisants de la gauche hors Parti socialiste (63%) ou du Rassemblement national (75%). 24% estiment que la situation s’est améliorée et 30% estiment qu’elle ne s’est ni améliorée, ni détériorée.

Opinion des Français sur les réformes économiques d'Emmanuel Macron Crédit : RTL

Macron et Philippe, popularité en baisse

C’est surtout Édouard Philippe qui subit le contre-coup du contexte social actuel : sa cote de popularité (37%) recule de trois points, à son plus bas niveau depuis mai 2019. Relativement préservé jusqu’alors, il est désormais en première ligne sur le dossier des retraites.

Fait significatif, le Premier ministre perd surtout des points chez les sympathisants Les Républicains (44%; -10 points) qui lui reprochent probablement le report de l’âge pivot, mesure emblématique de sa rigueur budgétaire aux yeux des sympathisants de la droite. Il bénéficie en revanche d’un léger surcroît de bonnes opinions chez les sympathisants La République en Marche (93%; +5).

Emmanuel Macron pâtit un peu moins de la situation et sa cote de popularité est relativement stable : 33% des Français déclarent avoir une bonne opinion du chef de l’État (-1 point par rapport à décembre), contre 66% (inchangé) qui en ont une mauvaise opinion. Notons toutefois que sa cote de popularité s’étiole : il a ainsi perdu 4 points depuis octobre.

Popularité du couple exécutif Crédit : RTL

Enquête réalisée par BVA Opinion auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 22 au 23 janvier 2020. Échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.