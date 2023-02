Réforme des retraites : 47% des Français se disent désormais "en colère", d'après notre sondage

Les Français rejettent toujours majoritairement la réforme des retraites et ce rejet est de plus en plus important d'après notre sondage BVA : 60% des Français estiment désormais qu’il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme (+2 pts).

Selon les chiffres obtenus auprès d'un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, c'est à présent la colère qui domine : 47% se déclarent en colère (+6 points par rapport la dernière étude). La colère est même majoritaire chez les 35-59 ans (52%) et chez les employés et ouvriers (56%). Sur le plan politique, ce sentiment de colère est exacerbé auprès des sympathisants LFI (71%) et RN (65%).

Concernant les grèves et les manifestations, le soutien est également en hausse. Ils sont à présent 72% à soutenir la mobilisation, contre 68% lors du précédent sondage. Un soutien fort, notamment chez les femmes (+10 points). Les femmes dont on a beaucoup évoqué la situation ces derniers jours, et qui seront les grandes perdantes de la réforme pour 4 Français sur 10.

De la colère donc, mais aussi du rejet et une forme de résignation… Près de 3/4 des Français interrogés pensent que cette réforme des retraites sera finalement adoptée, quelques soient les manifestations.

