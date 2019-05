publié le 26/02/2019 à 22:30

Du 25 février au 4 mars, le Mag de l'Eco reçoit tous les soirs des entrepreneuses françaises, finalistes du prix Business With Attitude 2019 organisé par Madame Figaro, prix dont RTL est partenaire.



Louer les vêtements plutôt que les acheter, il fallait y penser. C'est l'idée qu'a eue Ingrid Brochard, fondatrice de l'enseigne Panoply, qui propose donc de louer des vêtements de marque, signés de grands créateurs et surtout à la mode, plutôt que de les acheter.

"Quand j'ai pensé Panoply, j'avais envie de changer un comportement, une consommation. On consomme aujourd'hui cinq fois plus de vêtements que dans les années 80, et on n'a plus la même considération pour un vêtement, puisque l'on achète du pas cher jetable. C'est catastrophique pour l'environnement", explique Ingrid Brochard au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'Economiematin.fr.

Une mode responsable

"Au lieu d'acheter une robe chez Zara pour 80 ou 120 euros, faites vous plaisir, portez un vêtement de créateur plutôt que de la fast-fashion en le louant, ce ne sont pas du tout les mêmes coupes, les mêmes matériaux", ajoute la fondatrice de Panoply.



Les créateurs qui ont signé avec l'entreprise ont adoré le côté "mode responsable". Et par ailleurs, ils accèdent ainsi à une nouvelle catégorie de clientèle, qui n'aurait sinon sans doute jamais envisagé porter leurs créations.