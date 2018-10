À cause de la sécheresse, le lac d'Annecy a atteint son niveau le plus bas depuis 1947. Ce phénomène est accentué par le réchauffement climatique, qui favorise l'évaporation et empêche les sols d'absorber l'eau.

Conséquence inattendue du réchauffement climatique : le raisin français est globalement devenu plus riche en sucre, ce qui produit un vin avec une teneur plus forte en alcool.

publié le 12/10/2018 à 07:33

La planète brûle et la France n'est pas épargnée. Lundi 8 octobre, les experts du climat de l'ONU ont rendu un rapport sur l'impact du réchauffement climatique à l'échelle mondiale, estimant que les pays devront engager des transformations "rapides" et "sans précédent" s'ils veulent limiter le phénomène dans les années à venir.



Vagues de chaleur, extinctions d'espèces, déstabilisation des calottes polaires, montée des eaux... Dans ce dossier de 400 pages, les scientifiques exposent les nombreux impacts déjà à l’œuvre. Et soulignent qu'au-delà d'1,5°C, les effets du réchauffement risquent de s'emballer.



1,5°C, c'est d'ailleurs la hausse de température subie par la France depuis 1900. L'Hexagone n'échappe pas au changement climatique. Un peu partout sur le territoire, les effets de ce phénomène commencent à se faire sentir, de plus en plus concrets et visibles.

1. L'eau monte, menaçant cultures et aéroports

Dans le delta du Rhône en Camargue, les éleveurs le constatent depuis plusieurs années : la mer grignote peu à peu sur la terre. Selon un reportage de France 3 paru en 2015 à l'occasion de la COP21, ce phénomène oblige désormais les propriétaires de troupeaux de chevaux à donner du foin à leurs bêtes, car le sel qui s'infiltre dans la terre brûle les végétaux et empêche l'herbe de pousser.

En Corse aussi, la montée des eaux grignote le littoral petit à petit. Selon Antoine Orsini et Christophe Mori, deux hydrobiologistes interrogés par Le Parisien, les pistes d'atterrissage des aéroports de Bastia et Ajaccio, construits très près du littoral, pourraient même devenir impraticables si le niveau d'eau montait encore d'un mètre.



2. Les vendanges ont avancé de 15 jours depuis 40 ans

Grand bouleversement dans le domaine de la viticulture. Selon des chiffres fournis par plusieurs instituts d'agronomie français et compilés par France Info en août dernier, les vendanges ont désormais lieu 15 jours plus tôt qu'il y a 40 ans.



Ce décalage spectaculaire est "corrélé essentiellement avec l'évolution de la température", affirme le ministère de la Transition écologique et solidaire, interprétant ainsi le phénomène comme un "marqueur efficace du réchauffement climatique".

3. Le vin est plus riche en alcool

C'est un effet peu connu et pourtant très concret du réchauffement climatique. Selon l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), la hausse des températures en France au cours des dernières années provoque une augmentation de la teneur en sucre du raisin, qui se traduit par une teneur en alcool plus élevée.



Conséquence de cette modification : dans toutes les régions de France, le taux d'alcool dans le vin est passé d’une moyenne de 11,5% dans les années 1980 à presque 14% aujourd’hui.



4. Les chenilles processionnaires se répandent

Les chenilles processionnaires du pin continuent leur conquête. Chaque année à la fin de l'hiver, ces parasites font des victimes parmi les enfants, les adultes et les animaux domestique en raison de leurs soies urticantes, qui peuvent provoquer des réactions allergiques.



Avant les années 1960, ces larves de papillon se trouvaient principalement dans le sud de la France. Mais avec les hivers doux et la hausse des températures , l'espèce a peu à peu étendu son aire de répartition vers le nord-est du pays, et notamment l'Ile-de-France.



5. La sécheresse gagne du terrain

C'est un autre effet du changement climatique : la hausse des températures entraîne une évaporation plus importante de l'eau, ce qui "renforce l'intensité et la durée des sècheresses des sols", explique Météo France sur son site.



Ce phénomène touche actuellement de nombreuses régions française et en particulier l'Est de la France, provoquant de nombreux dégâts pour l'agriculture et l'élevage. Le manque d'eau inquiète également dans la région d'Annecy, où le lac est à son plus bas niveau depuis 1947.



6. La neige se raréfie en montagne et les glaciers fondent

Le ski sera-t-il bientôt un lointain souvenir en France ? Selon des recherches menées en Suisse et rapportées par Futura Sciences,ces 30 dernières années ont été exceptionnellement peu enneigées dans les Alpes, notamment en-dessous de 1.300 mètres d'altitude.



Et le phénomène devrait s'intensifier dans les années à venir. "Avec l'augmentation de la température de l'air, l'épaisseur de neige au sol, l'étendue des surfaces enneigées et la durée d'enneigement sont condamnées à diminuer", prévient Météo France.



Au lendemain de la publication du rapport du GIEC, les trois sportifs de haut niveau Alexis Pinturault, Julien Lizeroux et Pierre Vaultier ont d'ailleurs poussé un cri d'alarmeface à la fonte des neiges éternelles et des glaciers.



"Ça nous inquiète, oui, parce qu’on habite à la montagne depuis qu’on est tout gamin [...]. Mes premières années à Tignes, je les ai faites en 1995 sur glacier. Quand on voit la gueule qu’il a maintenant, les mètres de glace et de neige qui sont partis, c’est sûr que ça fait peur", déclarait le vice-champion du monde de slalom Julien Lizeroux.



7. Les pollens durent plus longtemps et sont plus allergisants

Asthme, nez bouché, crises d'éternuement... Au cours des dernières décennies, le nombre de personnes touchées par les allergies a explosé en France. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), c'est le réchauffement climatique qui est en partie responsable de ce changement.



Avec l'adoucissement des températures, les émissions de pollens sont plus intenses, plusallergisantes et durent plus longtemps. En outre, l'augmentation de la pollution atmosphérique stresse les plantes, qui se mettent à produire plus de pollens.