publié le 09/10/2018 à 12:51

Le lac d'Annecy a soif. L'un des plus grands lacs de France est en manque d'eau, à son plus bas niveau depuis 1947. "Il faut qu'il pleuve", espèrent les gestionnaires du lac, alors que l'eau baisse petit à petit à cause de la sécheresse, laissant apparaître les berges et le fond des bateaux.



Pourtant l'année n'était pas si mal partie. En janvier, des précipitations abondantes avaient gonflé le volume du lac de Haute-Savoie. La cote de 80 centimètres qui sert de référence à la stabilité des eaux depuis la fin du 19e siècle, sous un pont de la rivière Thiou, a grimpé cet hiver à 115 cm. Elle est aujourd'hui retombée autour de 20, soit plus bas que lors de la canicule de 2003.

Pour que le lac ne déborde pas, "les services de la ville ont donc ouvert les vannes en grand", explique Thomas Terrier, président de l'Association des propriétaires riverains (April). "Fin juin, la situation s'est brutalement inversée, jusqu'à la sécheresse. N'ont-ils pas vidé trop vite le lac ?", interroge-t-il.

Quelles conséquences pour la nature ?

La baisse hors norme du niveau d'eau du lac d'Annecy ne devrait pas avoir de "gros impact" sur les oiseaux, indique Baptiste Doutau, chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) en Haute-Savoie. Au contraire, cela "rend le site favorable à une halte migratoire" des volatiles.



En revanche, la sécheresse provoque des "assecs assez prononcés" dans le lit des cours d'eau de la région et "pour la faune aquatique, c'est la catastrophe", souligne Damien Zanella, directeur Environnement au Sila. Moins d'eau, c'est également "moins de dilution de la pollution qui s'y trouve", indique la Frapna, qui fédère les associations de protection de la nature en Rhône-Alpes.



L'approche de l'hiver inquiète la fédération, qui redoute l'ouverture de la saison du ski : "95 millions de mètres cubes par an" sont pompés dans le lac pour l'enneigement artificiel, "soit la consommation annuelle d'une ville de 1,5 million d'habitants". Et la fédération d'appeler à revoir nos usages : "L'eau en Haute-Savoie, va-t-on choisir de la boire ou de la skier ?"