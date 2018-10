publié le 08/10/2018 à 06:18

Le réchauffement s'accélère et ce rapport de 250 pages, adopté par 195 pays est inédit : jamais l’impact du changement climatique n'avait été décrit aussi précisément.



Les scientifiques ont notamment essayé de décrire concrètement un monde avec un degré et demi de plus, c’est exactement ce qui a été promis dans l’accord de Paris il y a trois ans. Si l'on parvient à limiter le réchauffement à un degré et demi, la planète reste habitable, mais nos vies changent. Est-ce encore possible ?

Le message des scientifiques est transmis : les gouvernements du monde ont approuvé samedi, en dépit de contestations saoudiennes, le dernier bilan du Giec sur le dérèglement climatique, qui montre de forts impacts au-delà de 1,5°C de réchauffement.

La réunion à huis clos du Groupe des experts climat de l'ONU (Giec), entamée lundi 8 octobre à Incheon en Corée du Sud, a dû être prolongée d'une journée et ses dernières heures ont été consacrées en particulier à résoudre l'opposition montrée par Ryad, ont relaté plusieurs participants.



Dans leur rapport, les scientifiques décrivent, sur la base de 6.000 études, la grande différence d'impact entre un réchauffement de +1,5°C et de +2°C. Et ils listent les différentes pistes d'actions, qui passent d'abord par une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre (issues aujourd'hui pour les trois quarts des énergies fossiles).