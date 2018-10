publié le 09/10/2018 à 20:06

Ils sont vice-champion olympique de combiné alpin, vice-champion du monde de slalom et double champion olympique de snowboard. Ils sont surtout inquiets, profondément, sincèrement, pour l'avenir de leurs disciplines, mais aussi de la planète Terre.



Au lendemain de la publication d'un rapport du GIEC qui appelle à des transformations "rapides" et "sans précédent" pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°, Alexis Pinturault, Julien Lizeroux et Pierre Vaultier appellent chacun à la responsabilité.



"Quand ma fille me parle de neiges éternelles (...), je lui dit qu"elles ne sont pas éternelles, surtout pas éternelles, confie Vaultier. Il faut en prendre soin et il faut en profiter pendant qu’on peut encore, parce qu’après on ne les verra plus". "C’est dur, poursuit Pinturault. Moi, je me pose la question : qu’est ce que sera le ski dans 20 ans, 30 ans ? Je pense honnêtement que le ski de haut niveau, de compétition n’existera plus".

Il faut que l’humain soit intelligent, et ça j’ai un gros doute Julien Lizeroux Partager la citation





"Ça nous inquiète, oui, parce qu’on habite à la montagne depuis qu’on est tout gamin, complète Lizeroux. On les voit reculer les glaciers. Mes premières années à Tignes, je les ai faites en 1995 sur glacier. Quand on voit la gueule qu’il a maintenant, les mètres de glace et de neige qui sont partis, c’est sûr que ça fait peur". Le citoyen de 39 ans en appelle à la "prise de conscience. Mais pour ça, il faut que l’humain soit intelligent, et ça j’ai un gros doute".