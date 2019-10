publié le 24/10/2019 à 14:43

Un rapport publié par une vingtaine d'experts français de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement estime que le niveau de la mer pourrait monter de plus de 2 mètres d'ici la fin du siècle.

Sans vouloir se montrer optimiste ou pessimiste, Laurent Bopp, climatologue et océanographe à l'Institut Pierre-Simon-Laplace, explique qu'il "faut tenir compte de ces scénarios possibles, même s'ils sont peu probables". Selon lui, l'épisode de violentes intempéries dans le Sud de la France n'est qu'"un avant-goût" de ce qui nous attend dans le futur. "On voit de plus en plus d'événements extrêmes, et des événements extrêmes de plus en plus intenses".

Mais le spécialiste se veut rassurant : "On a encore un contrôle sur ce que va devenir le climat dans les prochaines décennies. Il faut donc atténuer ce changement climatique en réduisant les gaz à effet de serre".

Laurent Bopp évoque aussi la nécessité d'adaptation de l'Homme à l'évolution de la nature : selon lui, il faut "mieux s'adapter à ces changements climatiques en protégeant mieux nos ports, nos zones côtières, en reculant là ou il faut reculer". Un recul maîtrisé, voire un abandon de certaines zones si le niveau des mers augmente fortement, comme le prévoit le rapport, pourrait permettre de ne plus être autant impactés par les phénomènes extrêmes liés au changement climatique.