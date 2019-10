publié le 24/10/2019 à 12:50

Trois personnes ont perdu la vie dans les inondations ces dernières heures. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 24 octobre midi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. En compagnie de son secrétait d'États Laurent Nunez, ils ont tous deux adressé "leurs pensées et leur soutien à toutes les personnes victimes de cette catastrophe".

Selon nos informations, les trois décès seraient survenus dans les départements de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur précise aussi que l'épisode pluvieux a "donné lieu à 1.773 interventions mobilisant plus de 2000 Sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité Civile" sur les huit départements concernés.

Un épisode méditerranéen qui sévit toujours sur la Haute-Corse où la vigilance orange-inondations est toujours active. Beauvau ajoute que "la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes concernées" serait accélérée.

A écouter également dans ce journal :

Morts retrouvés dans un camion au Royaume-Uni - Plusieurs médias britanniques affirment que les victimes seraient chinoises. Si c'est bien le cas, cela rappelle une tragédie similaire en l'an 2000 quand 58 migrants chinois avaient été retrouvés morts à Douvres cette fois.



Emmanuel Macron à La Réunion - Le président de la République faisait une visite surprise dans un quartier difficile à Saint-Denis à La Réunion ce jeudi 25 octobre au matin. Des jeunes en colère l'attendaient pour dénoncer "la vie chère" et les problèmes de chômage. Emmanuel Macron est allé au contact de la population.

Politique - Thierry Breton est le nouveau candidat de la France à la Commission européenne après le rejet de Sylvie Goulard. Il prendrait le portefeuilles de la politique industrielle.



Environnement - Un rapport estime que le niveau de la mer pourrait augmenter de deux mètres d'ici la fin du siècle. On voit en effet de plus en plus de phénomènes climatiques violents.