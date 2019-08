publié le 09/08/2019 à 08:48

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a étudié comment le réchauffement climatique affecte les terres consacrées aux cultures, à l'élevage ou encore aux forêts. Les hommes utilisent directement plus de 70% des terres émergées et non recouvertes par les glaces indique le rapport rendu ce jeudi 8 août. Environ un quart de cette surface est dégradée par leurs activités. "C'est plutôt un plébiscite pour l'agriculture à la française", selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, sur RTL.

Si le rapport demande à l'agriculture de s'adapter, il conseille "plutôt d'aller vers le modèle français, a expliqué l'élue du principal syndicat agricole français. Il prône une agriculture diversifiée, c'est le cas en France, une augmentation de la productivité, c'est le cas en France, la mise en place d'agriculture de conservation des sols", etc.

"On ne fait pas déjà tout bien, mais on est un modèle cité comme vertueux, a donc conclu Christiane Lambert. L'agriculture française a été classée pour la troisième année consécutive comme le modèle le plus durable au monde. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est The Economist." Selon la syndicaliste, il met plutôt en cause l'agriculture mondiale, comme la déforestation de l'Amazonie.