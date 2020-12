Seine-Saint-Denis : une petite fille de trois ans meurt percutée par un bus

publié le 21/12/2020 à 19:30

La scène s'est déroulée sous les yeux de sa grand-mère, impuissante. Un accident dramatique a eu lieu jeudi 17 décembre à Pantin, dans lequel une petite fille de trois a été renversée par un bus, qui rentrait dans un entrepôt de la ville.

D'après les informations du Parisien, la petite Sheymaa était en vélo sur le trottoir vers 17h15 jeudi. À ce moment là, le conducteur du bus effectuait une manœuvre et a soudain percuté l'enfant avec l'avant du véhicule, qui est ensuite passée sous une roue. Toujours selon le quotidien, le conducteur ne l'aurait pas vu dans son angle mort. Ses analyses d'alcool et de stupéfiants n'ont rien révélé.

À la suite du drame, un agent municipal a soulevé le caractère dangereux et accidentogène du lieu. "On est loin du centre de Pantin. La rue est tout le temps déserte le soir, on n'y voit pas grand-chose la nuit. Les gens n'aiment d'ailleurs pas s'y déplacer seuls à pieds. Et le problème, c'est qu'aucun panneau n'indique les entrées et sorties régulières des cars et des bus aux passants. Il n'y a également aucun miroir d'angle mort pour faciliter les manœuvres des agents devant le centre," a-t-il déclaré, interrogé par nos confrères du Parisien. N'ayant pas de pistes cyclables, la petite fille n'avait d'autre choix que de circuler sur le trottoir et passer ainsi devant le centre technique.

L'accident a choqué de nombreuses personnes, dont sa grand-mère qui l'accompagnait, le chauffeur de bus, qui a été transféré à l'hôpital ainsi que la communauté éducative locale. Pour accompagner les agents de la ville, une cellule psychologique a été mise en place. Une cagnotte a aussi été créée par les représentants des parents d'élèves de l'établissement pour "apporter du soutien à la famille dans cette terrible épreuve".