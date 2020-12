Île-de-France : 4 nouvelles stations de métro ouvrent ce lundi sur la ligne 14

publié le 14/12/2020 à 06:45

La ligne 14 va devenir la ligne la plus fréquentée du métro francilien. Après de nombreuses années de chantier et de multiples retards, la ligne 14 desservira à partir de ce lundi 14 décembre désormais quatre nouvelles stations, jusqu'à la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Jean Castex sera présent pour inaugurer la nouvelle ligne aux côtés de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

L’objectif, pour cette ligne 100% automatisée, est de décharger la très engorgée ligne 13 d'environ 25% de ses passagers et ainsi améliorer la qualité du transport de ses 650.000 utilisateurs quotidiens, selon la mairie de Paris.

Prolongée de 5,8 km au nord de la capitale, la ligne 14 ne s'arrêtera plus à la gare Saint-Lazare. Le métro continuera vers Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen - Région Île-de-France. Ces nouvelles stations multiplient également les correspondances puisque la ligne atteindra les deux branches de la ligne 13, le RER C, la ligne L du Transilien et le tramway T3b.

En revanche, en raison de la crise sanitaire, la station Porte de Clichy n’ouvrira qu’à partir de janvier 2021.

La ligne la plus fréquentée du métro francilien

La ligne 14, représentant un investissement d'1,5 milliards d'euros, doit encore être prolongée de 14 km au sud de Paris dans le cadre du projet Grand Paris Express. Elle devrait pouvoir rejoindre l'aéroport d'Orly d'ici 2024 et ainsi desservir une dizaine de villes de la banlieue sud de la capitale. Au nord, elle devrait aller jusqu’à Saint-Denis-Pleyel.

Ce lundi également, de nouvelles rames de métro seront inaugurées. Avec des trains plus longs (120m contre 90m actuellement) et un intervalle de 85 secondes entre les trains. La ligne 14 pourra transporter jusqu'à 35.000 voyageurs par heure. En 2024, la ligne 14 ambitionne de transporter près d'un million de voyageurs par jour.