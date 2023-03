Ramadan 2023 : qu'est-ce que la nuit du doute ?

La date du début du Ramadan n'est pas encore connue à 100%. S'il devrait débuter le 23 mars, la confirmation sera donnée lors de la "nuit du doute" qui se tient se mardi 21 mars 2023. C'est ce qu'a annoncé la Grande mosquée de Paris dans un communiqué : "Les responsables musulmans et les imams de la Commission théologique se réuniront à la Grande mosquée de Paris le mardi 21 mars 2023 à partir de 18h".

Ce n'est donc qu'à l'issue de cette soirée que les musulmans de France seront fixés sur la date du début de ce mois de jeûne du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam avec la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi. Le cycle lunaire n'étant pas fixe, il faut attendre d'apercevoir le croissant de Lune pour acter la fin du mois de Chaabane et le début du ramadan. Et pour ce faire, la tradition musulmane organise "la nuit du doute".

En France, elle a lieu chaque année à la mosquée de Paris, et regroupe plusieurs dignitaires de la communauté dans ce lieu emblématique de l'islam de France. Ensuite, à compter du début du Ramadan, durant plus d'un mois, les musulmans seront privés de nourriture, d'eau, de rapports sexuels, de cigarettes et d'autres interdits annexes du lever au coucher du soleil, durant un cycle lunaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info