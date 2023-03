Ramadan 2023 : que célèbrent les musulmans ?

Le ramadan, qui débutera le 22 ou le 23 mars en France, n'est pas qu'un jeûne alimentaire. Cette célébration importante se souvient de la révélation du Coran au prophète Mahomet par l'ange Gabriel en l'an 610.

La révélation, aussi appelée "Nuit du Destin" aurait eu lieu durant le mois du ramadan. Pendant ce mois, les musulmans jeûnent afin de commémorer la révélation du Coran. Des dattes sont souvent consommées pour rompre le jeûne quotidien avant le lever du soleil en mémoire de ce récit. D'après la légende, Mahomet rompait son jeûne avec ces fruits et de l'eau.

Le ramadan est également une période de piété et de solidarité. Les croyants sont invités à cesser de pêcher au sens large, c’est-à-dire de médire, mentir ou d'agir égoïstement pour se tourner vers les autres, les plus pauvres ou moins chanceux et vers Dieu.

Plusieurs interdictions doivent être respectées durant le ramadan : il est prohibé de manger et de boire durant la journée, de l'aube jusqu'au crépuscule. Les interdictions prennent effet un peu avant la prière du lever de jour, appelée "Fajr', et durent jusqu'à la prière du soir, "Maghreb", qui met fin au jeûne de la journée.

En plus du jeûne, il est interdit de fumer et d'avoir des relations sexuelles durant le jour pendant le mois de ramadan. Les pratiquants doivent contrôler leurs actions : les insultes, le mensonge, et les crimes ou les délits, même mineurs, compromettent la journée de jeûne.

